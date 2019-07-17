Хенри подписал контракт с «Басконией»
Американский разыгрывающий Пиеррия Хенри подписал контракт с «Басконией», сообщает официальный сайт команды. Детали соглашения не сообщаются. Прошлый сезон американский баскетболист провёл в составе казанского УНИКСа.
Хенри стал игроком УНИКСа в минувшее межсезонье. В Еврокубке сезона-2018/19 он принял участие в 21 поединке, набирая в них 10,4 очка, собирая 4,0 подбора, совершая 5,3 передачи и 1,5 перехвата в среднем. В Единой лиге ВТБ на счету Хенри было 19 встреч, в которых он набирал 11,1 очка, собирал 4,2 подбора и совершал 3,7 передачи в среднем.
Ранее испанский коллектив покинул центровой Венсан Пуарье, который продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс».
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