Американский защитник Тони Крокер покинул «Химки», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Стороны приняли решение не продлевать соглашение, которое истекло по окончании сезона-2018/19.



В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Крокер провёл 31 матч, набирая в среднем 10 очков, совершая 2,7 подбора и отдавая 1,7 результативной передачи. В общей сложности Крокер в минувшем сезоне провёл 61 игру в составе подмосковного коллектива, в среднем набирая 9,7 очка за игру.



Крокер подписал контракт с «Химками» в преддверии сезона-2018/19, перейдя в подмосковный коллектив из турецкого «Тофаша».