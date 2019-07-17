Баркли: Уильямсону с его весом нельзя играть в НБА
Легендарный баскетболист Чарльз Баркли считает, что первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон должен сбросить вес перед сезоном.
«Слышал, что его вес — 127 кг. Ему нельзя с таким весом играть в НБА. Это слишком большая нагрузка на колени. Он очень большой и мощный. «Нью-Орлеан» стоит провести некоторые тесты его тела, потому что он не выглядит толстым», — приводит слова Чарльза Баркли USA Today.
18-летний нападающий в минувшем сезоне NCAA провёл за «Дьюк» 33 встречи, набирая в них 22,6 очка, собирая 8,9 подбора, совершая 2,1 передачи, а также выполняя 2,1 перехвата и 1,8 блок-шота за 30,0 минуты игрового времени.
По контракту за первые четыре сезона в лиге Зайон заработает $ 44,2 млн.
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