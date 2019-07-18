Врачи выведут Кузмича из искусственной комы

Центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич будет выведен из искусственной комы, сообщает Eurohoops. Сербский игрок был введён в искусственную кому после серьёзного ДТП, в котором он получил травмы.



29-летний серб попал в лобовую аварию в Боснии и Герцеговине. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения. В итоге спортсмена экстренно доставили на вертолёте в больницу.

Кузмич успешно перенёс операцию, у него были диагностированы травмы черепа и перелом челюсти. Врачи сообщали, что Кузмич находится в стабильном состоянии. В ходе МРТ было установлено отсутствие осложнений.

Пока врачи не дают прогнозов о состоянии спортсмена. Также неизвестно, потребуются ему ещё дополнительные операции или нет.