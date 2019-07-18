Экс-игрок «Химок» Крокер подписал контракт с «Каршиякой»
Американский защитник Тони Крокер подписал контракт с турецкой «Каршиякой», сообщает Sportando. Детали соглашения пока не разглашаются. В минувшем сезоне Крокер выступал в составе подмосковных «Химок».
Напомним, что стороны приняли решение не продлевать соглашение, которое истекло по окончании сезона-2018/19.
В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Крокер провёл 31 матч, набирая в среднем 10 очков, совершая 2,7 подбора и отдавая 1,7 результативной передачи. В общей сложности Крокер в минувшем сезоне провёл 61 игру в составе подмосковного коллектива, в среднем набирая 9,7 очка за игру.
Крокер подписал контракт с «Химками» в преддверии сезона-2018/19, перейдя в подмосковный коллектив из турецкого «Тофаша».
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