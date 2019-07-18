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Руткаускас вернулся на пост вице-президента «Локомотива-Кубань»

Руткаускас вернулся на пост вице-президента «Локомотива-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Вице-президентом «Локомотива-Кубань» назначен Гинас Руткаускас, сообщает официальный сайт краснодарской команды. Для литовского специалиста это возвращение в краснодарский клуб — он являлся вице-президентом «Локо» с 2012 по 2014 год.

Руткаускас около двадцати лет провел в системе «Жальгириса» (1990–2007, 2015–2017), где прошел путь от врача до генерального директора. Кроме того, он два года руководил Профессиональной баскетбольной лигой (2010–2012), а на протяжении последних двух сезонов занимал пост спортивного директора в немецком «Бамберге».

В ближайшее время Гинас Руткаускас сфокусируется на работе над комплектованием команды на сезон-2019/20. Задачей литовского специалиста станет формирование боевого состава, который способен достичь максимальных целей.

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