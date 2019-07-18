«Милуоки» проведёт переговоры с Джей Ар Смитом

Руководство «Милуоки Бакс» планирует в ближайшее время провести встречу с защитником Джей Ар Смитом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Команда из Висконсина пребывает в поиске качественного шутера.
Джей Ар Смит минувший сезон провёл в составе «Кливленд Кавальерс». После провального чемпионата в исполнении команды из Огайо Смит заявил, что не намерен выступать за коллектив, который не хочет бороться за победы. В итоге он затребовал обмен, но так и не нашёл подходящего варианта продолжения карьеры. В нынешнее межсезонье он был отчислен из состава «Кавальерс».
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 11 матчах, набирая в них 6,7 очка, собирая 1,6 подбора и совершая 1,9 передачи. Напомним, в 2016 году Смит помог «Кливленду» завоевать чемпионский титул.
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