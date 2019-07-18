Д'Антони: «Хьюстон» — один из главных, если не главный, фаворитов Запада

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони считает, что качественная работа менеджмента в межсезонье превратила команду едва ли не в главного фаворита сезона в Западной конференции.
«Мы одни из фаворитов, если не главные фавориты Западной конференции. Нас ждёт захватывающий сезон. Когда имеешь в распоряжении таких талантливых игроков, всегда интригует, чего же можно с ними достичь. Что касается обмена в команду Расселла Уэстбрука, то могу сказать, что мы всегда ненавидели выезды в Оклахому, так как нам предстояла встреча с Уэстбруком. Рад, что теперь он с нами», — приводит слова специалиста обозреватель Марк Берман на своей странице в «Твиттере».
В минувшем сезоне «Хьюстон Рокетс» прекратил борьбу за трофей в полуфинале плей-офф Западной конференции, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».
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