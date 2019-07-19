Кемба Уокер: обидно, что в «Шарлотт» не предложили максимальный контракт

Защитник «Бостон Селтикс» Кемба Уокер, подписавший контракт с командой из Массачусетса в нынешнее межсезонье, признался, что нежелание руководства «Шарлотт Хорнетс» давать ему максимальный контракт оставил у него неприятное впечатление.
«Был ли я разочарован тем, что „Хорнетс“ не дали мне максимальный контракт? Я бы так не говорил. Но мне было немного обидно, в этом нет сомнений. Я выступал за эту команду очень долго и это было единственное место, которое было мне знакомо. Теперь я в „Бостоне“ и я в предвкушении новой ситуации», — приводит слова Уокера Clutch Points.
Разыгрывающий подписал с «Бостон Селтикс» максимальный контракт. За 4 года в Массачусетса он заработает $ 140 млн.
До этого Уокер всю свою профессиональную карьеру провёл в составе «Шарлотт». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 82 встречах, набирая в них 25,9 очка, собирая 4,4 подбора и совершая 5,9 передачи в среднем.
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