Тренер «Раста» Каллес: Холлинз такой игрок, у которого нет потолка возможностей

Наставник «Раста», лучший тренер Бундеслиги сезона-2018/19 Педро Каллес прокомментировал переход своего бывшего подопечного 27-летнего американца Остина Холлинза, сына чемпиона НБА и известного тренера Лайнела Холлинза, в санкт-петербургский «Зенит».

«Я рад, что в нашей команде Остину удалось показать себя с лучшей стороны и привлечь к себе внимание клуба Евролиги. Помимо «Зенита» игроком интересовались несколько европейских грандов. Думаю, что он готов к новому вызову и намерен доказать, что может выступать в лучшем баскетбольном турнире Европы. Холлинз такой игрок, у которого нет потолка возможностей. Не удивлюсь, если через год мы увидим его в матче НБА», — приводит слова Каллеса «Известия».