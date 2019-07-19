Тренер «Раста» Каллес: Холлинз такой игрок, у которого нет потолка возможностей
Наставник «Раста», лучший тренер Бундеслиги сезона-2018/19 Педро Каллес прокомментировал переход своего бывшего подопечного 27-летнего американца Остина Холлинза, сына чемпиона НБА и известного тренера Лайнела Холлинза, в санкт-петербургский «Зенит».
«Я рад, что в нашей команде Остину удалось показать себя с лучшей стороны и привлечь к себе внимание клуба Евролиги. Помимо «Зенита» игроком интересовались несколько европейских грандов. Думаю, что он готов к новому вызову и намерен доказать, что может выступать в лучшем баскетбольном турнире Европы. Холлинз такой игрок, у которого нет потолка возможностей. Не удивлюсь, если через год мы увидим его в матче НБА», — приводит слова Каллеса «Известия».
«Зенит» договорился о контракте с Холлинзом
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