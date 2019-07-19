Тренер сборной Сербии по баскетболу: цель на чемпионате мира — медали
Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич рассказал о подготовке к чемпионату мира и задачах, которые стоят перед командой. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.
«Надеюсь, мы сможем избежать травм и отправимся в Китай с оптимальным составом. Все игроки хотят завоевать медаль. Это всегда является нашей целью и обязанностью. Мы приложим все усилия, чтобы привезти медали.
Чемпионат мира — крайне сложный и требовательный турнир. Мы хотим проверить свои силы в матчах с сильнейшими командами мира. Но нашей целью в любом случае остаются медали», — цитирует главного тренера сборной Сербии Eurohoops.
Сербия на групповом этапе сыграет со сборными Анголы, Филиппин и Италии.
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