Тренер сборной Сербии по баскетболу: цель на чемпионате мира — медали

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич рассказал о подготовке к чемпионату мира и задачах, которые стоят перед командой. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.

«Надеюсь, мы сможем избежать травм и отправимся в Китай с оптимальным составом. Все игроки хотят завоевать медаль. Это всегда является нашей целью и обязанностью. Мы приложим все усилия, чтобы привезти медали.

Чемпионат мира — крайне сложный и требовательный турнир. Мы хотим проверить свои силы в матчах с сильнейшими командами мира. Но нашей целью в любом случае остаются медали», — цитирует главного тренера сборной Сербии Eurohoops.

Сербия на групповом этапе сыграет со сборными Анголы, Филиппин и Италии.