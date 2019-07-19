Руткаускас: рассчитываем, что Каммингс сможет стать лидером «Локомотива-Кубань»
Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас прокомментировал переход в краснодарский клуб MVP немецкой Бундеслиги Уилла Каммингса. Он перешёл в «Локомотив-Кубань» из клуба «Ольденбург».
«Уилл — ещё молодой игрок, который продолжает прогрессировать. Каждый год Каммингс делал шаг вперёд в своей карьере, показывая высокую результативность в трёх разных лигах.
Безусловно, нас подкупило, что парень не затерялся в сложном немецком чемпионате. Там атлетичный стиль игры, который больше похож на американский, чем на европейский. Он тянул свою команду до полуфинала плей-офф, вывел в Еврокубок. Мы рассчитываем, что в «Локо» Уилл тоже сможет быстро стать лидером и показывать свой лучший баскетбол», — цитируют Руткаускаса «Известия».
Руткаускас вернулся на пост вице-президента «Локомотива-Кубань»
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