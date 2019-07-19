Гобер: мечта — золото Олимпийских игр и победа на чемпионате мира

Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции по баскетболу Руди Гобер поделился ожиданиями от чемпионата мира. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.

«На чемпионат мира едут не просто для того, чтобы поиграть в баскетбол. Туда едут, чтобы завоевать самые высокие награды.

Для меня всегда было мечтой выиграть олимпийское золото или чемпионат мира. Это было и остаётся мечтой. Мы понимаем, что это очень сложно, но в этом заключается наша цель. И мы будем стремиться к этому. Всегда приятно отстаивать честь своей страны, это действительно здорово и очень важно для меня», — приводит слова Гобера FIBA.

Сборная Франции встретится на групповом этапе с Германией, Иорданом и Доминиканской Республикой.