Гобер: мечта — золото Олимпийских игр и победа на чемпионате мира
Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции по баскетболу Руди Гобер поделился ожиданиями от чемпионата мира. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.
«На чемпионат мира едут не просто для того, чтобы поиграть в баскетбол. Туда едут, чтобы завоевать самые высокие награды.
Для меня всегда было мечтой выиграть олимпийское золото или чемпионат мира. Это было и остаётся мечтой. Мы понимаем, что это очень сложно, но в этом заключается наша цель. И мы будем стремиться к этому. Всегда приятно отстаивать честь своей страны, это действительно здорово и очень важно для меня», — приводит слова Гобера FIBA.
Сборная Франции встретится на групповом этапе с Германией, Иорданом и Доминиканской Республикой.
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