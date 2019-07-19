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Евролига опубликовала календарь нового сезона

Евролига опубликовала календарь нового сезона
Баскетбол / Евролига 0

Евролига представила полный календарь регулярного чемпионата сезона-2019/20. Первый тур стартует 3 октября.

Первыми среди российских клубов в борьбу вступят «Химки», они будут принимать «Маккаби». 4 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Валенсией», а «Зенит» — с «Альбой».

В третьем туре, 17 октября, ЦСКА сыграет с «Химками». «Зенит» с ЦСКА будет встречаться в шестом туре, а «Химки» с «Зенитом» — в седьмом.

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА, в прошлом сезоне москвичи в финале обыграли «Анадолу Эфес». «Химки» квалифицировались в Евролигу, уступив в финале плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА. «Зенит» впервые принимает участие в турнире, получив «уайлд-кард» от организаторов.

Полный календарь турнира доступен на сайте Евролиги.

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