Евролига опубликовала календарь нового сезона
Евролига представила полный календарь регулярного чемпионата сезона-2019/20. Первый тур стартует 3 октября.
Первыми среди российских клубов в борьбу вступят «Химки», они будут принимать «Маккаби». 4 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Валенсией», а «Зенит» — с «Альбой».
В третьем туре, 17 октября, ЦСКА сыграет с «Химками». «Зенит» с ЦСКА будет встречаться в шестом туре, а «Химки» с «Зенитом» — в седьмом.
Действующим победителем Евролиги является ЦСКА, в прошлом сезоне москвичи в финале обыграли «Анадолу Эфес». «Химки» квалифицировались в Евролигу, уступив в финале плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА. «Зенит» впервые принимает участие в турнире, получив «уайлд-кард» от организаторов.
Полный календарь турнира доступен на сайте Евролиги.
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