Тристан Томпсон не поможет сборной Канаде на ЧМ-2019

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон отказался от участия в чемпионата мира по баскетболу, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» Шамс Чарания, ссылаясь на агента игрока Рича Пола.
16 июля тренерский штаб сборной Канады включил Томпсона в предварительный состав команды. Однако Тристан решил отказаться от предоставленной возможности. Стоит отметить, что на сбор не был вызыван один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Эндрю Уиггинс, который заранее объявил о нежелании ехать на чемпионат мира.
Среди известных игроков в ростер попали Ник Стауска, Кевин Пангос, Келли Олиник, Джамал Мюррей, Трэй Лайлз, Мелвин Эджим, Дилон Брукс, Кем Бёрч и Эр Джей Барретт.
На стадии первого группового этапа чемпионата мира сборная Канады померится силами с литовцами, сенегальцами и австралийцами.
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