ЦСКА договорился о контракте с Куфосом

Руководство ЦСКА достигло соглашения о подписании контракта с центровым Костой Куфосом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс. По информации Хайнса, Куфос в следующем сезоне станет самым высокооплачиваемым игроком из США.

30-летний баскетболист минувший сезон провёл в составе «Сакраменто Кингз». Куфос принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 3,7 очка и собирая 4,2 подбора за 12,0 минуты в среднем.

Куфос имеет греческие корни, но является уроженцем США и, соответственно, воспитанником американской школы баскетбола. На драфте-2008 он был выбран под 23-м номером. В течение 11 сезонов в лиге он успел сменить несколько команд, выступая за «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз».

Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 686 встречах, набирая в них 5,7 очка и собирая 5,0 подбора в среднем.