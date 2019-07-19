Куфос: восхищён, что мне придётся выступать под руководством Итудиса

Новобранец ЦСКА центровой Коста Куфос прокомментировал подписание контракта с московской командой, признавшись, что он с нетерпением ждёт начала сотрудничества с главным тренером «армейцев» Димитрисом Итудисом.

«Здорово, что мне доведётся сыграть за один из лучших клубов Европы. Выступая в НБА, я следил за европейским баскетболом и знаю, что команда добилась больших успехов в последние годы. Восхищён тем, что мне придётся выступать под руководством тренера Димитриса и вместе с будущими товарищами по команде, что мне выпал шанс развиваться как игроку. Уверен, это будет хороший опыт», — приводит слова Куфоса официальный сайт клуба.

Напомним, контракт с греческим центровым подписан на два года, при этом в нём предусмотрена опция расторжения после первого сезона.