Куфос: восхищён, что мне придётся выступать под руководством Итудиса

Новобранец ЦСКА центровой Коста Куфос прокомментировал подписание контракта с московской командой, признавшись, что он с нетерпением ждёт начала сотрудничества с главным тренером «армейцев» Димитрисом Итудисом.
«Здорово, что мне доведётся сыграть за один из лучших клубов Европы. Выступая в НБА, я следил за европейским баскетболом и знаю, что команда добилась больших успехов в последние годы. Восхищён тем, что мне придётся выступать под руководством тренера Димитриса и вместе с будущими товарищами по команде, что мне выпал шанс развиваться как игроку. Уверен, это будет хороший опыт», — приводит слова Куфоса официальный сайт клуба.
Напомним, контракт с греческим центровым подписан на два года, при этом в нём предусмотрена опция расторжения после первого сезона.
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