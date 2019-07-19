Джастин Холидей подпишет контракт с «Индианой Пэйсерс»

Свободный агент, атакующий защитник Джастин Холидей договорился о подписании контракта с «Индианой Пэйсерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Соглашение рассчитано на один год, по которому баскетболист сумеет заработать $ 4,8 млн.

Минувший сезон Холидей начинал в «Чикаго Буллз», но позже был выменян в «Мемфис Гриззлиз». В составе команды из Теннесси он успел провести 44 матча, набирая в них 9,5 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 1,4 передачи.

В прошлом Холидей выступал также за «Филадельфию Сиксерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланту Хоукс» и «Нью-Йорк Никс». В составе «Голден Стэйт» он в 2015 году стал чемпионом НБА.

Всего же в регулярных чемпионатах он принял участие в 357 матчах, набирая в них 8,1 очка и собирая 2,8 подбора.