Джастин Холидей подпишет контракт с «Индианой Пэйсерс»

Свободный агент, атакующий защитник Джастин Холидей договорился о подписании контракта с «Индианой Пэйсерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Соглашение рассчитано на один год, по которому баскетболист сумеет заработать $ 4,8 млн.
Минувший сезон Холидей начинал в «Чикаго Буллз», но позже был выменян в «Мемфис Гриззлиз». В составе команды из Теннесси он успел провести 44 матча, набирая в них 9,5 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 1,4 передачи.
В прошлом Холидей выступал также за «Филадельфию Сиксерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланту Хоукс» и «Нью-Йорк Никс». В составе «Голден Стэйт» он в 2015 году стал чемпионом НБА.
Всего же в регулярных чемпионатах он принял участие в 357 матчах, набирая в них 8,1 очка и собирая 2,8 подбора.
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