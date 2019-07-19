Харден не сыграет на чемпионате мира
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден принял решение отказаться от выступления за сборную США на чемпионате мира по баскетболу, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября, сообщает Houston Chronicle. Баскетболист намерен сосредоточиться на подготовке к очередному сезону в НБА.
Харден стал второй большой звездой лиги, официально объявившей о решении не выступать на чемпионате мира. Ранее это сделал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.
Джеймс Харден выступал за сборную США на Олимпийских играх — 2012 и на чемпионате мира — 2014. В обоих случаях команда завоевала золотые награды.
Напомним, что на стадии первого группового этапа ЧМ-2019 команда США померится силами с соперниками из Турции, Чехии и Японии.
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