«Олимпиакос» проведёт сезон чемпионата Греции резервным составом

23 мая 2019 года стало известно, что один из самых титулованных клубов Греции «Олимпиакос» отправлен во второй дивизион — лигу А2. Это случилось после того, как клуб отказался принять участие в первом матче серии плей-офф чемпионата Греции с «Панатинаикосом».
Из-за неявки команды результаты сезона-2018/19 были аннулированы и, соответственно, коллектив занял последнее место в турнирной таблице.
Теперь же стало известно, что руководство клуба не намерено задействовать игроков основного состава в матчах второго дивизиона чемпионата Греции. Пирейцы заявили, что проведут сезон фактически двумя командами, одна из которых будет выступать в Евролиге, а вторая, состоящая из резервистов, будет защищать честь клуба во внутреннем первенстве, сообщает Eurohoops.
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