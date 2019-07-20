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«Даллас» отчислил К. Адетокунбо

«Даллас» отчислил К. Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Даллас Маверикс» приняло решение отчислить из состава тяжёлого форварда Костаса Адетокунбо, сообщает на своей странице в «Твиттере» Шамс Чарания.

Костас Адетокунбо — младший брат баскетболистов «Милуоки Бакс» Янниса и Танасиса. На драфте-2018 он был выбран под 60-м номером. Большую часть минувшего сезона он провёл в Лиге развития. В регулярном чемпионате НБА грек принял участие в двух встречах, набирая в них 1,0 очка и 0,5 подбора за 5,5 минуты в среднем. Костас Адетокунбо числился в «Далласе» на двустороннем контракте. О его дальнейших карьерных планах пока ничего не сообщается.

Напомним, Яннис Адетокунбо по итогам минувшего сезона получил титул MVP, а Танасис Адетокунбо стал игроком «Милуоки» лишь в нынешнее межсезонье.

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