«Даллас» отчислил К. Адетокунбо
Руководство «Даллас Маверикс» приняло решение отчислить из состава тяжёлого форварда Костаса Адетокунбо, сообщает на своей странице в «Твиттере» Шамс Чарания.
Костас Адетокунбо — младший брат баскетболистов «Милуоки Бакс» Янниса и Танасиса. На драфте-2018 он был выбран под 60-м номером. Большую часть минувшего сезона он провёл в Лиге развития. В регулярном чемпионате НБА грек принял участие в двух встречах, набирая в них 1,0 очка и 0,5 подбора за 5,5 минуты в среднем. Костас Адетокунбо числился в «Далласе» на двустороннем контракте. О его дальнейших карьерных планах пока ничего не сообщается.
Напомним, Яннис Адетокунбо по итогам минувшего сезона получил титул MVP, а Танасис Адетокунбо стал игроком «Милуоки» лишь в нынешнее межсезонье.
- 20 июля 2019
-
00:23
- 19 июля 2019
-
23:42
-
22:06
-
21:40
-
20:52
-
19:46
-
19:40
-
18:45
-
17:46
-
17:16
-
16:18
-
14:47
-
13:47
-
13:01
-
11:51
-
09:43
-
06:46
-
06:22
-
00:54
- 18 июля 2019
-
23:55
-
22:40
-
21:31
-
20:57
-
19:45
-
18:04
-
17:19
-
16:37
-
14:04
-
13:02
-
12:13
-
10:36
-
09:47
-
03:00
-
00:53
- 17 июля 2019
-
23:49
Партнерский контент