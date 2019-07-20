Итудис: Куфос привнесёт в ЦСКА опыт 11 сезонов в НБА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что новичок Коста Куфос поможет команде добиться новых больших целей. В пятницу было объявлено о подписании двухлетнего контракта с 30-летним греком.
«Коста привнесёт в нашу команду опыт 11 сезонов в НБА, опыт выступления на высочайшем баскетбольном уровне. Он неоднократно говорил мне, что у него осталось достаточно желания и энергии. Ждём его в Москве, нам не терпится встретиться на площадке и достигнуть новых больших целей в составе ЦСКА», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.
Предстоящий сезон станет первым для Куфоса в Европе. Баскетболист имеет греческие корни, но является уроженцем США и, соответственно, воспитанником американской школы баскетбола. На драфте-2008 он был выбран под 23-м номером. В течение 11 сезонов в лиге он успел сменить несколько команд, выступая за «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз».
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