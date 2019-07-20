В «Лейкерс» считают, что Леонард саботировал подписание ими свободных агентов

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» считают, что Кавай Леонард умышленно тянул время с подписанием контракта, чтобы «Лейкерс» упустили возможность подписать свободных агентов.



«Я слышал жалобы в дни сразу после подписания контракта. «Лейкерс» жаловались, что их водили за нос. Я слышал жалобы и со стороны «Торонто Рэпторс». Кавай просил у них солнце луну и звёзды, а в итоге оставил их у алтаря»,- приводит слова Уиндхорста Clutch Points.



По мнению Уиндхорста, Леонард мог заранее знать о своём скором переходе в «Лос-Анджелес Клипперс», а, протянув время с подписанием контракта, лишил «Лейкерс» возможности подписать нескольких свободных агентов, которые, к моменту разрешения ситуации с Леонардом, уже подписали контракты с другими командами.