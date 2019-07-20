Дэнни Грин: две команды из Лос-Анджелеса будут бороться между собой за титул

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин отметил, что с нетерпением ждёт борьбы с «Лос-Анджелес Клипперс» за титул.



«Будет очень интересно. Обе команды очень хороши на бумаге. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, получится очень увлекательное зрелище для болельщиков. Очень этому рад. Две команды из Лос-Анджелеса будут бороться между собой и претендовать на титул — это интересно!» — приводит слова Дэнни Грина Lakers Nation.



Грин в начале июля подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Грин в минувшем сезоне стал чемпионом НБА в составе «Рэпторс». Его решение зависело от планов экс-одноклубника Кавая Леонарда, который решил перейти в «Клипперс».



Ранее экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, договорился о подписании контракта с «Клипперс».