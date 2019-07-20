«Торонто» хочет забрать Костаса Адетокунбо с рынка отказов

«Торонто Рэпторс» планирует забрать форварда Костаса Адетокунбо с рынка отказов, сообщает Eurohoops. Напомним, ранее Адетокунбо был отчислен из состава «Даллас Маверикс».



Костас Адетокунбо — младший брат баскетболистов «Милуоки Бакс» Янниса и Танасиса. На драфте-2018 он был выбран под 60-м номером. Большую часть минувшего сезона провёл в Лиге развития. В регулярном чемпионате НБА грек принял участие в двух встречах, набирая в них 1,0 очка и 0,5 подбора за 5,5 минуты. Костас Адетокунбо числился в «Далласе» на двустороннем контракте. О его дальнейших карьерных планах пока не сообщается.



Напомним, Яннис Адетокунбо по итогам минувшего сезона получил титул MVP, а Танасис Адетокунбо стал игроком «Милуоки» лишь в нынешнее межсезонье.