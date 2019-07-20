Корвер подпишет контракт с «Милуоки Бакс»

Защитник Кайл Корвер согласовал условия контракта с «Милуоки Бакс». Баскетболист подпишет соглашение на один год, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Корвер делал выбор между «Филадельфией Сиксерс» и «Милуоки». Но в конечном счёте выбрал «Бакс», так как главным тренером команды является Майк Буденхольцер, с которым он работал ещё в «Атланте Хоукс».

Корвер — один из лучших снайперов в истории лиги. На данный момент он занимает четвёртое место в списке 50 лидеров НБА по количеству точных трёхочковых бросков (2351). При этом он уверенно отрывается от ближайших преследователей.



Минувший сезон Корвер начинал в составе «Кливленд Кавальерс», но в ходе чемпионата был выменян в «Юту Джаз». За команду из Солт-Лейк-Сити он успел провести 54 матча, набирая в них 9,1 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 1,2 передачи.