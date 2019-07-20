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Макколлум также отказался от участия в ЧМ-2019

Макколлум также отказался от участия в ЧМ-2019
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум отказался от участия в чемпионате мира по баскетболу, сообщает на своей странице в «Твиттере» Крис Хайнс. Баскетболист намерен сконцентрироваться на подготовке к новому сезону НБА.

В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 70 матчах, набирая 21,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 3,0 передачи.

Отметим, что ранее баскетболист никогда не выступал на крупных форумах национальных сборных и теперь отказался от такой возможности. Макколлум не первый баскетболист сборной США, отказавшийся от участия в чемпионате мира. Ранее о таком решении объявили Энтони Дэвис, Джеймс Харден и Эрик Гордон.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

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