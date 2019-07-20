Макколлум также отказался от участия в ЧМ-2019
Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум отказался от участия в чемпионате мира по баскетболу, сообщает на своей странице в «Твиттере» Крис Хайнс. Баскетболист намерен сконцентрироваться на подготовке к новому сезону НБА.
В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 70 матчах, набирая 21,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 3,0 передачи.
Отметим, что ранее баскетболист никогда не выступал на крупных форумах национальных сборных и теперь отказался от такой возможности. Макколлум не первый баскетболист сборной США, отказавшийся от участия в чемпионате мира. Ранее о таком решении объявили Энтони Дэвис, Джеймс Харден и Эрик Гордон.
Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.
- 20 июля 2019
-
20:25
-
19:22
-
18:19
-
17:17
-
16:55
-
15:45
-
14:49
-
13:45
-
12:50
-
10:42
-
09:44
-
04:30
-
00:23
- 19 июля 2019
-
23:42
-
22:06
-
21:40
-
20:52
-
19:46
-
19:40
-
18:45
-
17:46
-
17:16
-
16:18
-
14:47
-
13:47
-
13:01
-
11:51
-
09:43
-
06:46
-
06:22
-
00:54
- 18 июля 2019
-
23:55
-
22:40
-
21:31
-
20:57
Партнерский контент