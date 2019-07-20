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Пакьяо после завершения карьеры может стать владельцем команды НБА

Пакьяо после завершения карьеры может стать владельцем команды НБА
Баскетбол / НБА 0

Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе, выигрывавший в прошлом титулы в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо не исключает, что в будущем приобретёт команду НБА, сообщает Clutch Points.

Филиппинец является фанатом баскетбола и играет на любительском уровне. Также у него есть доля в одной из филиппинских лиг, кроме того, он является владельцем клуба элитного дивизиона чемпионата Филиппин по баскетболу.

Отметим, что Пакьяо профессиональную карьеру боксёра совмещает с политической деятельностью. Мэнни является сенатором верхней палаты парламента Филиппин.

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