Марьянович: новости о Кузмиче заставили меня прослезиться

Центровой сборной Сербии Бобан Марьянович прокомментировал ситуацию вокруг другого баскетболиста сербской команды — Огнена Кузмича, который лишь недавно был выведен из комы после тяжелейшей автокатастрофы.

«Эта новость по-настоящему потрясла меня. Она заставила меня прослезиться. Не мог поверить, что такое несчастье могло случиться с таким человеком. Желаю ему скорейшего выздоровления и быстрого возвращения на паркет. Хочу увидеть его знаменитую улыбку как можно быстрее», — приводит слова Марьяновича Eurohoops.

Напомним, Кузмич попал в лобовую аварию в Боснии и Герцеговине. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения Кузмич получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждение грудной клетки. В больнице он перенёс операцию.



Кузмич известен выступлениями за «Голден Стэйт Уорриорз» и мадридский «Реал».