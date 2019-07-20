Марьянович: новости о Кузмиче заставили меня прослезиться

Центровой сборной Сербии Бобан Марьянович прокомментировал ситуацию вокруг другого баскетболиста сербской команды — Огнена Кузмича, который лишь недавно был выведен из комы после тяжелейшей автокатастрофы.
«Эта новость по-настоящему потрясла меня. Она заставила меня прослезиться. Не мог поверить, что такое несчастье могло случиться с таким человеком. Желаю ему скорейшего выздоровления и быстрого возвращения на паркет. Хочу увидеть его знаменитую улыбку как можно быстрее», — приводит слова Марьяновича Eurohoops.
Напомним, Кузмич попал в лобовую аварию в Боснии и Герцеговине. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения Кузмич получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждение грудной клетки. В больнице он перенёс операцию.
Кузмич известен выступлениями за «Голден Стэйт Уорриорз» и мадридский «Реал».
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