Талисман «Химок» улетел в космос вместе с экипажем корабля «Союз МС-13»

20 июля с космодрома «Байконур» стартовал корабль «Союз МС-13». На кадрах прямой трансляции запуска «Союза» рядом с космонавтами отчётливо виднелась игрушка-талисман БК «Химки» Ёжик. Судя по всему, химкинский ёж стал первым в истории маскотом-космонавтом, сообщает официальный сайт клуба из Московской области.
Мягкие игрушки традиционно являются для космонавтов талисманами и «индикаторами невесомости», показывающими окончание ускорения и момент успешного выхода на орбиту.
К МКС отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано; в течение экспедиции, которая продлится 201 день, будет проведено около 50 экспериментов.
Видео с ежом на борту корабля можно увидеть на официальной странице «Химок» в «Твиттере».
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