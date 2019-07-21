Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Талисман «Химок» улетел в космос вместе с экипажем корабля «Союз МС-13»

Талисман «Химок» улетел в космос вместе с экипажем корабля «Союз МС-13»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

20 июля с космодрома «Байконур» стартовал корабль «Союз МС-13». На кадрах прямой трансляции запуска «Союза» рядом с космонавтами отчётливо виднелась игрушка-талисман БК «Химки» Ёжик. Судя по всему, химкинский ёж стал первым в истории маскотом-космонавтом, сообщает официальный сайт клуба из Московской области.

Мягкие игрушки традиционно являются для космонавтов талисманами и «индикаторами невесомости», показывающими окончание ускорения и момент успешного выхода на орбиту.

К МКС отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано; в течение экспедиции, которая продлится 201 день, будет проведено около 50 экспериментов.

Видео с ежом на борту корабля можно увидеть на официальной странице «Химок» в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент