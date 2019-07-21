Дэвис: рассмотрю возможность подписать контракт с «Чикаго»
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис подчеркнул, что рассматривает вероятность перехода в «Чикаго Буллз» в будущем. По словам Дэвиса, в его родном городе, Чикаго, обожают баскетбол, и он считает Чикаго баскетбольным городом.
«Чикаго — мой родной город. Если появится возможность подписать контракт с «Чикаго Буллз», то рассмотрю её. В Чикаго всегда играют в баскетбол, при любых условиях. У жителей этого города нереальная любовь к этому виду спорта.
Будет это жара, мороз или дождь — ничто не сможет помешать баскетболисту из Чикаго. Это баскетбольный город, настоящая Мекка баскетбола. Думаю, что можно спокойно цитировать эти мои слова», — приводит слова Энтони Дэвиса The Chicago Tribune.
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