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Крис Пол: в раздевалках игроки говорят о чём угодно, только не о деньгах

Крис Пол: в раздевалках игроки говорят о чём угодно, только не о деньгах
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол отметил, что в НБА игроки стараются не говорить о деньгах, поскольку эта тема является очень деликатной.

«Я серьёзно отношусь к этому вопросу, поскольку я уже 14 сезонов провёл в Национальной баскетбольной ассоциации, я здесь очень давно и понимаю, что в раздевалках игроки говорят о чём угодно, только не о деньгах. Никто не разговаривает здесь о деньгах, поскольку это одна из самых скользких тем», — приводит слова Криса Пола The Athletic.

Крис Пол был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» из «Хьюстон Рокетс» на Расселла Уэстбрука. Кроме того, «Оклахома» получит право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.

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