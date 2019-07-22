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«Юта» подписала контракты с Грином, Дэвисом и Мудиаем

«Юта» подписала контракты с Грином, Дэвисом и Мудиаем
Баскетбол / НБА 0

«Юта Джаз» подписала контракты с центровым Эдом Дэвисом, форвардом Джеффом Грином и защитником Эммануэлем Мудиаем, сообщает официальный сайт команды.

В прошлом сезоне Джефф Грин выступал в составе «Вашингтон Уизардс», сыграв в 77 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 12,3 очка, совершая 4 подбора и отдавая 1,8 передачи за 27 минут и 13 секунд игрового времени.

Эд Дэвис в минувшем сезоне выступал в составе «Бруклин Нетс», принял участие в 81 матче, набирая в среднем 5,8 очка, совершая 8,6 подбора и отдавая 0,8 передачи.

Эммануэль Мудиай прошлый сезон провёл в «Нью Йорк Никс», в 59 матчах в среднем за игру набирая 14,8 очка, отдавая 3,9 результативной передачи и совершая 3,3 подбора.

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