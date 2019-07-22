Ватутин: в бюджете ЦСКА на сезон-2019/20 фонд зарплат составит € 26 млн

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о зарплатном фонде команды на новый сезон.
«Это лето особенное. Если в прошлые годы рынок игроков был плох, то сейчас его просто нет. Я бы назвал его ветеранским. В основном клубы переподписывают заслуженных, возрастных игроков, которые прошли свой пик. Также надо помнить о необходимости соблюдения правила фейр-плей. После победы в Евролиге стоимость многих наших игроков выросла, и мы даже теоретически не могли сохранить абсолютно всех, поскольку вышли бы за рамки регламентных ограничений.
Мы уже это чувствуем, а болельщикам и специалистам ещё предстоит осознать, что клубы живут в новой парадигме, ведь финансовая фейр-плей Евролиги была жёсткой, а будет ещё жестче. В этом и в следующем сезонах вклад собственника в клубный бюджет не может быть более 65%, а через четыре года Евролига хочет довести этот показатель до 40%. План в том, чтобы стимулировать клубы больше зарабатывать. При этом важно, что клубы не могут тратить более 65% бюджета на зарплаты игроков, сколько бы денег ни давал собственник. Новый лимит уже сегодня заставляет быть скромнее в приобретениях и укладываться в своеобразный потолок зарплат. В бюджете ЦСКА на сезон-2019/20 фонд зарплат составит около € 26 млн, причём с учётом 13% ЕСН», — приводят слова Ватутина «Известия».
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