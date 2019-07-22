Новицки не забил пенальти в благотворительном матче в честь М. Шумахера

Легенда НБА Дирк Новицки не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар в благотворительном матче. Игра прошла 21 июля в Леверкузене и была организована Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона мира в гонках Формулы-1 Михаэля Шумахера.
Видео доступно в «твиттере» ESPN.
Вырученные с матча более € 100 тыс. направлены на счета благотворительных проектов Keep Fighting Foundation (фонд Шумахера) и Dirk Nowitzki Foundation (фонд Новицки).
Напомним, 50-летний Михаэль в декабре 2013 года получил черепно-мозговую травму в результате инцидента в ходе катания на горных лыжах. С тех пор информация о физическом состоянии немца держится в тайне.
41-летний Дирк завершил профессиональную карьеру в конце сезона-2018/19. Всю карьеру он выступал за «Даллас Маверикс».
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