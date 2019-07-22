Джамал Маррей станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории Канады

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей подписал новый максимальный контракт с клубом, по которому начиная с сезона-2020/21 он станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории Канады. Также он будет являться самым высокооплачиваемым игроком в истории «Наггетс».



О подписании нового контракта с 22-летним баскетболистом сообщает The Forbes. За пять лет в команде Маррей получит $ 170 млн. Ранее рекорд «Денвера» по годичному окладу удерживал Никола Йокич.



В сезоне-2018/19 Маррей провёл 75 матчей за «Наггетс», в среднем набирая 18,2 очка, 4,2 подбора и 4,8 передачи. На площадке он проводил в среднем 32 минуты и 37 секунд.

Напомним, в третьем и четвёртом матчах серии второго раунда плей-офф НБА Маррей и Йокич повторили уникальное достижение М. Джонсона и К. Абдул-Джаббара.