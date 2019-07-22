Сборная России узнала своих соперников по отборочному этапу Евробаскета-2021

В Мюнхене состоялась жеребьёвка группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы—2021. Мужская сборная России сыграет в группе В. Её соперниками станут команды Италии, Македонии и Эстонии. Об этом сообщает официальный «твиттер» Евробаскета.
Напомним, в отборочном этапе примут участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В финальную стадию выйдут по три лучшие команды каждого из квартетов. Исключение составят лишь те группы, в которых участвуют хозяева турнира — Грузия, Италия, Чехия и Германия. В этих случаях страны-хозяйки автоматически получат место на Евробаскете, среди оставшихся трёх команд будут разыграны ещё две путёвки.
Квалификационный турнир чемпионата Европы—2021 пройдёт в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года.
- 22 июля 2019
-
17:14
-
16:18
-
14:53
-
14:02
-
11:47
-
09:51
-
03:43
-
00:40
- 21 июля 2019
-
22:50
-
21:54
-
20:42
-
18:32
-
17:46
-
16:52
-
15:43
-
14:28
-
13:24
-
12:58
-
11:15
-
01:04
- 20 июля 2019
-
23:47
-
22:37
-
21:59
-
20:25
-
19:22
-
18:19
-
17:17
-
16:55
-
15:45
-
14:49
-
13:45
-
12:50
-
10:42
-
09:44
-
04:30