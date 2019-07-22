Женская сборная России узнала соперников по квалификационному турниру ЧЕ-2021

В Мюнхене состоялась жеребьёвка группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы—2021 среди женских команд. Женская сборная России сыграет в группе С. Её соперниками станут команды Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Эстонии. Об этом сообщает официальный «твиттер» Евробаскета.

Напомним, в отборочном этапе примут участие 33 команды, которые разбиты на девять групп. В финальную стадию выйдут девять победителей групп и пять лучших сборных среди команд, занявших вторые места. Сборные Франции и Испании не принимают участия в отборах на правах хозяев турнира.



Квалификационный турнир чемпионата Европы—2021 пройдёт в период с ноября 2019 года по февраль 2021-го.

Ранее стали известны соперники мужской сборной России по отборочному этапу Евробаскета-2021.