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Женская сборная России узнала соперников по квалификационному турниру ЧЕ-2021

Женская сборная России узнала соперников по квалификационному турниру ЧЕ-2021
Баскетбол / Сборные 0

В Мюнхене состоялась жеребьёвка группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы—2021 среди женских команд. Женская сборная России сыграет в группе С. Её соперниками станут команды Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Эстонии. Об этом сообщает официальный «твиттер» Евробаскета.

Напомним, в отборочном этапе примут участие 33 команды, которые разбиты на девять групп. В финальную стадию выйдут девять победителей групп и пять лучших сборных среди команд, занявших вторые места. Сборные Франции и Испании не принимают участия в отборах на правах хозяев турнира.

Квалификационный турнир чемпионата Европы—2021 пройдёт в период с ноября 2019 года по февраль 2021-го.

Ранее стали известны соперники мужской сборной России по отборочному этапу Евробаскета-2021.

Сборная России узнала своих соперников по отборочному этапу Евробаскета-2021
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