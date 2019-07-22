Зайон Уильямсон отказался от участия в тренировочном лагере сборной США
Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации Зайон Уильямсон отказался от участия в тренировочном лагере сборной США в Лас-Вегасе в рамках подготовки к предстоящему Кубку мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае, сообщает Yahoo Sports.
Уильямсон должен был работать со второй командой, которая оказывает поддержку основной сборной. Однако Зайон сослался на желание лучше влиться в состав «Нью-Орлеан Пеликанс».
Ранее стало известно, что сразу несколько баскетболистов отказались от выступления за сборную на чемпионате мира — форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и защитники «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Эрик Гордон и защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил.
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