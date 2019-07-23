Владелец «Вашингтона»: Уолл может пропустить весь сезон-2019/20

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поделился деталями повреждения лидера команды Джона Уолла. 28-летний разыгрывающий продолжает восстановление от разрыв ахиллового сухожилия.



В интервью NBC Sports Леонсис заявил, что Уолл может полностью пропустить грядущий сезон. Ранее сообщалось, что сроки его восстановления составят год и на паркет Джон вернётся уже в феврале.



Напомним, Уолл получил серьёзное повреждение в феврале 2019 года. По словам баскетболиста, он упал у себя дома. В начале января он перенёс операцию на пятке, в результате чего должен был пропустить остаток сезона.



Всего в прошлом регулярном чемпионате Джон принял участие в 32 поединках. В них он набирал 20,7 очка, собирал 3,6 подбора, совершал 8,7 результативной передачи и выполнял 1,5 перехвата за 34,5 минуты игрового времени в среднем.