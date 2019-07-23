Богут вернулся в «Сидней Кингз»

Центровой Эндрю Богут вернулся в клуб чемпионата Австралии «Сидней Кингз», за который выступал с 2018-го по март 2019 года. Об этом сообщает официальный «твиттер» Национальной австралийской баскетбольной лиги.



Интересно, что по итогам сезона-2018/19 уроженец Мельбурна стал самым ценным игроком чемпионата Австралии.



В марте Богут присоединился к «Голден Стэйт Уорриорз», с которыми дошёл до финала плей-офф НБА, где уступил «Торонто Рэпторс».



34-летний Богут является чемпионом НБА-2015. Тогда он также выступал за «Уорриорз». Перед переездом в Окленд Эндрю семь лет провёл в «Миллуоки Бакс». После четырёх сезонов в «Голден Стэйт» австралиец поиграл за «Даллас Маверикс», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».