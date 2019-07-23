Лиллард отказался от участия в чемпионате мира
Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард принял решение отказаться от участия в чемпионате мира 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс.
Таким образом, сборная США лишилась ещё одного звёздного игрока в преддверии первенства мира. Ранее о решении не принимать участия в мировом форуме объявили Энтони Дэвис, Джеймс Харден, Брэдли Бил, Эрик Гордон.
Дэмьен Лиллард — лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 25,8 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 6,9 передачи в среднем.
Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Сборная США на стадии группового этапа померится силами с командами Турции, Чехии и Японии.
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