Лиллард отказался от участия в чемпионате мира

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард принял решение отказаться от участия в чемпионате мира 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс.

Таким образом, сборная США лишилась ещё одного звёздного игрока в преддверии первенства мира. Ранее о решении не принимать участия в мировом форуме объявили Энтони Дэвис, Джеймс Харден, Брэдли Бил, Эрик Гордон.

Дэмьен Лиллард — лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 25,8 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 6,9 передачи в среднем.

Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Сборная США на стадии группового этапа померится силами с командами Турции, Чехии и Японии.