«Парма» подписала контракт с экс-игроком «Филадельфии Сиксерс»
Руководство «Пармы» договорилось о подписании контракта с тяжёлым форвардом Арнеттом Моултри, сообщает официальный сайт пермского клуба. Соглашение будет рассчитано на один год и вступит в силу после прохождения игроком медицинского осмотра.
Минувший сезон американец провёл в составе таллинского «Калева». Моултри был лидером команды из Эстонии. В чемпионате Единой лиги ВТБ он принял участие в 21 матче, набирая в них 19,4 очка и собирая 7,2 подбора в среднем.
Моултри — 27-й номер драфта 2012 года. Профессиональную карьеру он начинал в составе «Филадельфии Сиксерс». За два сезона в НБА он принял участие в 59 матчах, набирая в них 3,6 очка и собирая 3,1 подбора. С 2014 года он выступал в различных клубах Азии, Южной Америки и Европы.
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