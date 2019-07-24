М. Газоль: хорошо, что «Мемфис» проигнорировал мои желания и обменял меня

Центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль рассказал, что не хотел перехода в канадскую команду, с которой ему впоследствии удалось завоевать титул.
«В НБА есть несколько игроков, которые избегали обмена годами. Если бы вся ситуация зависела только от меня, я бы не хотел обмена. Всегда думал, что я смогу исправить ситуацию в „Мемфисе“ и вывести команду в топ. Хорошо, что клуб проигнорировал мои желания», — приводит слова испанца Eurohoops.
Марк Газоль на протяжении многих лет являлся одним из лидеров команды из Теннесси. В ходе минувшего регулярного чемпионата менеджмент «Мемфиса» принял решение выменять игрока, отправив его в «Торонто Рэпторс». «Гриззлиз» получили от канадцев Йонаса Валанчюнаса.
В итоге Марк Газоль сумел завоевать с «Торонто» титул, впервые став чемпионом НБА.
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