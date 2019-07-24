Руткаускас: у «Локомотива-Кубань» будет ещё пять-шесть новых приобретений

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас заверил болельщиков, что в ближайшее время клуб подпишет пять-шесть новых игроков.

«Мы постоянно на связи с тренерским штабом, обсуждаем возможные варианты, какие позиции надо усилить в первую очередь. У нас полно вакансий, но при этом осталось несколько старожилов. Поэтому будет ещё пять-шесть новых приобретений.

Говорят, что этим летом на рынке нет сильных игроков? Легко не было никогда, поэтому я не разделяю точку зрения, что этот год какой-то особенный. «Локо» нужны как молодые, так и опытные игроки. Попытаемся соблюсти баланс молодости и опыта, взяв на рынке классных баскетболистов», — приводят слова вице-президента краснодарского клуба «Известия».