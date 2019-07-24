Базаревич: в случае с Мозговым готовы ждать до последнего

Наставник сборной России Сергей Базаревич прояснил ситуацию вокруг потенциального выступления центрового Тимофея Мозгова на Кубке мира — 2019.
«Мозгов должен был сообщить, как движется его восстановление, мы планировали следить за развитием ситуации. Сам Тимофей сказал мне, что надеется на резкое улучшение своего состояния, которое позволит ему начать тренироваться. И при этом отмечал, что шансы небольшие. На этом и остановились – больше вестей от него я не слышал. Хотя в конкретном случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего.
Только что ещё раз общался с Тимофеем. Он никогда не отказывался выступать за сборную, хочет играть за неё и сейчас. Мы тоже никогда не принимали решения не вызывать Мозгова в национальную команду. На сегодняшний день он не в состоянии принимать участие в тренировках, но ждёт, что лечение даст аккумулирующий эффект, и в короткие сроки произойдёт значительное улучшение его состояния. Это то, что обещают его лечащие врачи.
С большим уважением отношусь к Тимофею и сказал ему, что мы готовы следить за развитием ситуации и ждать столько, сколько понадобится. Понимаю: надежд на то, что он «выстрелит» в ближайшее время, довольно мало. Мы уже начали подготовку, а он ещё не готов выйти на площадку, к тому же давно не играл. Но я готов предоставить ему этот шанс», — приводит слова Базаревича пресс-служба РФБ.
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