Носов: отсутствие Мозгова — не потеря для сборной, в отличие от Хвостова

Бывший игрок сборной СССР Виталий Носов прокомментировал тот факт, что Тимофей Мозгов и не поможет сборной России на чемпионате мира в Китае.



«Потеря того Мозгова, который играл в «Кливленде» во времена Блатта, была бы для сборной России серьёзной. Но сейчас он без практики, и не думаю, что это потеря. Так же можно грустить, что не сыграет Михайлов или Саврасенко. Боломбой, мне кажется, попадает в концепцию главного тренера сборной Сергея Базаревича и сможет принести много пользы для команды, если его будут достаточно грамотно использовать.



Хвостов – это действительно потеря, но у Базаревича очень светлая и умная голова, он будет выбираться из этой ситуации. Дима – мотор команды, он лучшие свои матчи играет за сборную, всё отдаёт, компенсировать его потерю будет сложно, но я верю в Базаревича. Он недаром великолепно играл как разыгрывающий, да и тренер довольно успешный. Очень много преград существовало и на отборочном турнире, когда не было возможности собрать полный состав», – цитирует Носова ТАСС.

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