Американец Джейсон Деруло и китаянка Тия Рея исполнили гимн чемпионата мира
Официальный гимн чемпионата мира по баскетболу был представлен на всеобщее обозрение. Его авторами стал американский R&B-исполнитель Джейсон Деруло и китайская соул-звезда Тия Рей. Песня получила название «Чемпион».
Видео доступно на канале Warner Music China в YouTube.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в различных городах Китая в период с 31 августа по 15 сентября. Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа соревнований — соперниками сборной России по квартету В стали сборные Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.
Также известно, что сборной России не смогут помочь Тимофей Мозгов и Дмитрий Хвостов. У обоих игроков травмы.
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