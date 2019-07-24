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«Енисей» узнал соперников по групповому этапу Кубка ФИБА-Европа

«Енисей» узнал соперников по групповому этапу Кубка ФИБА-Европа
Баскетбол / Еврокубок 0

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка ФИБА-Европа. Матчи соревнований начнутся в октябре. Своих соперников узнал и БК «Енисей».

Красноярский клуб сыграет в группе G, где его соперниками станут:

  • победитель пары «Раховецы» (Косово) – «Клуж» (Румыния)
  • проигравший 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов из пары «Седертелье» (Швеция) – «Балкан Ботевград» (Болгария)
  • проигравший 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Антверпеном» (Бельгия) и победителем пары «Седертелье» (Швеция) – «Балкан Ботевград» (Болгария).

Напомним, две лучшие команды из группового этапа пройдут в следующий раунд, где команды снова будут разделены на группы.

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