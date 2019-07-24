«Енисей» узнал соперников по групповому этапу Кубка ФИБА-Европа
Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка ФИБА-Европа. Матчи соревнований начнутся в октябре. Своих соперников узнал и БК «Енисей».
Красноярский клуб сыграет в группе G, где его соперниками станут:
- победитель пары «Раховецы» (Косово) – «Клуж» (Румыния)
- проигравший 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов из пары «Седертелье» (Швеция) – «Балкан Ботевград» (Болгария)
- проигравший 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Антверпеном» (Бельгия) и победителем пары «Седертелье» (Швеция) – «Балкан Ботевград» (Болгария).
Напомним, две лучшие команды из группового этапа пройдут в следующий раунд, где команды снова будут разделены на группы.
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