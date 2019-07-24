Марьянович подписал контракт с «Далласом»
Сербский центровой Бобан Марьянович официально стал игроком «Даллас Маверикс». О подписании двухлетнего контракта сообщается на официальном сайте клуба. За два года баскетболист заработает $ 7 млн.
Вторую половину прошлого сезона 30-летний Марьянович провёл в составе «Филадельфии Сиксерс». В 22 проведённых матчах он в среднем набирал 8,2 очка, 5,1 подбора и 1,5 передачи за 13 минут 51 секунду игрового времени.
Начинал сезон серб в «Лос-Анджелес Клипперс». В 36 матчах он в среднем набирал 6,7 очка, 2,0 подбора и 0,6 передачи. На площадке он в среднем находится 10 минут и 26 секунд.
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